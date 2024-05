La banda in 'trasferta' che razzia i furgoni nei parcheggi dei centri commerciali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Lesti, abitudinari, navigati. E ingolositi dal materiale edile. E' questo il profilo dei tre soggetti - tutti italiani, di età compresa tra i 34 e i 48 - arrestati ieri dalla polizia per furto aggravato in concorso. Su di loro pesa il sospetto che possano essere gli autori di numerosi colpi - tutti eseguiti con stessa metodologia - ai danni di furgoni parcheggiati nei pressi di centri commerciali o cantieri, razziati di materiale edile di vario tipo.

Secondo la ricostruzione, attraverso una precedente attività investigativa gli agenti hanno appreso che nell’area metropolitana di Bologna si aggiravano alcuni soggetti provenienti dal Sud Italia a bordo di auto a noleggio usate per svaligiare i mezzi usati per il trasporto del materiale edile.

Si è arrivati al terzetto una volta individuata una delle auto (Citroen C3) che i ladri - partendo dalla Campania alla volta dell'Emilia Romagna - avrebbero usato in almeno tre occasioni furtive.

Tecnica ben collaudata

La tecnica utilizzata era sempre la stessa: arrivavano a bordo di auto noleggiate nei pressi dei parcheggi dei centri commerciali e, una volta individuato un furgone con scritte o loghi di aziende edili o impianti industriali, si fermavano di fianco. A quel punto l’autista restava a bordo con il motore acceso per darsi alla fuga in caso di arrivo delle forze dell’ordine mentre un complice si allontanava di pochi metri per fungere da “palo” e il terzo sodale -che indossava una casacca con la scritta “STAFF” per fingersi un operaio - si occupava di forzare le serrature dei portelloni dei furgoni e depredarli.

Intercettati nel parcheggio del Meraville

Sono stati diversi i servizi di osservazione predisposti dalla polizia presso i centri commerciali già colpiti dalla banda, tra cui il “Meraville” di via Tito Carnacini. E proprio durante l'ultimo appostamento - avvenuto ieri pomeriggio - gli agenti in borghese hanno adocchiato nel parcheggio del Centro Lame di Via Marco Polo la Citroen C3 utilizzata in precedenti furti.

Proprio seguendo l'auto dal Centro Lame ai parcheggi aziendali di via Nanni Costa, dove è presente un cantiere edile, i poliziotti sono riusciti a pizzicare in flagrante il trio mentre accostava alcuni furgoni di una ditta edile per procedere con la razzia, come da copione. Il tutto in pochissimi minuti. E' stato poco dopo, quando l'auto carica di refurtiva percorreva viale Togliatti, che sono stati fermati e perquisiti. All’interno del bagagliaio numeroso materiale per l’edilizia e l’impiantistica, quali trapani, attrezzi da lavoro, avvitatori, tassellatori per un totale circa 3000 euro.

Precedenti e arresto

Accompagnati presso gli uffici della Questura, da accertamenti i tre sono risultati gravati di numerosi precedenti e condanne per furti e rapine, nonché truffa e ricettazione, in varie Province della penisola. Tratti in arresto per i reati di furto e tentato furto aggravato in concorso continuato, nonché indagati in stato di libertà per il reato di ricettazione, sono stati tradotti in carcere in attesa dell’udienza di convalida.