Notte di furti: dal saccheggio all'azienda agricola, ai gelati e al sacco di patate

Notte di furti quella appena trascorsa, dal saccheggio di un'azienda agricola, al camion dei gelati, alle patae in un campo.

I Carabinieri della Stazione di Portonovo di Medicina hanno arrestato un 31enne rumeno per furto aggravato. Questa notte, intorno alle 2, durante un controllo del territorio, è stato bloccato dai Carabinieri mentre si trovava al volante di un Fiat Doblò, mentre stava tentando di dileguarsi da un’azienda agricola faunistico-venatoria di via del Signore in cui aveva rubato le ruote di un trattore, numerosi attrezzi da lavoro e tutto quello che si era trovato davanti, compresi vino, lampadine e 73 berretti da caccia.

Di recente, infatti, si erano verificati dei furti da parte di ignoti che avevano preso di mira le aziende agricole, impossessandosi di macchinari e strumenti.

La refurtiva è stata sequestrata, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 31enne è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.

A San Lazzaro di Savena, poro prima di mezzanotte, due ragazzi, un cittadino cingalese di 19 anni e un romano di 20, sono stati sorpresi dai Carabinieri del radiomobile a rubare all'interno di un camion frigorifero che trasportava gelati. Dop aver scavalcato il cancello dell'azienda, sono riusciti ad acciuffare una sola vaschetta. Entrambi sono stati denunciati.

Sempre a San Lazzaro, un cittadino ucraino di 50 anni invece, sempre intorno a mezzanotte, ha pensato di rubare un sacco di patate da un campo, ma è stato visto dal propietario che ha chiamato il 112. Irregolare sul territorio italiano, è stato segnalato all'ufficio immigrazione.