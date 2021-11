Furti in magazzino e centro ingrosso: due nei guai

Un arresto e una denuncia ieri nella Bassa per due episodi occorsi rispettivamente al Centergross di Funo di Argelato e all'Interporto di Bentivoglio.

Una 57enne, cittadina bulgara, è stata denunciata per furto e ricettazione dai carabinieri di San Giorgio di Piano. Sua infatti è risultata essere l'automobile dentro la quale sono stati rinvenuti decine di capi di abbigliamento firmato, per un valore complessivo di oltre 5mila euro. La donna si è presentata spontaneamente qualche giorno dopo il sequestro del veicolo. Da giorni si stavano moltiplicando le segnalazioni circa misteriosi furti che stavano avvenendo tra gli stand del centro. A un successivo controllo delle telecamere si è arrivati alla donna: individuata l'autovettura è poi stato possibile risalire all'identità della signora, residente a Verone ma domiciliata a Bologna.

Sempre per furto, al magazzino Sda di Bentivoglio invece è stato arrestato un facchino di 27 anni. Al giovane, cittadino nigeriano, sono stati contestati in tutto due episodi, relatici ad altrettanti telefoni cellulari trovati in suo possesso, tra i quali uno smartphone modello Xiaomi del valore di 400 Euro, con tutta probabilità trafugato da un plico in transito.