Furti di opere d'arte: scattano misure cautelari

I Carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Bologna sgominano una banda specializzata in furti di opere d'arte. L'operazione- svolta dai militari tra Bologna, Brescia, Napoli, Casandrino, in provincia di Napoli, Castrezzato, nel bresciano, e Grana, in provincia di Asti, con l'aiuto dei colleghi di Napoli, Monza, Torino e Venezia- ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip bolognese Gianluca Petragnani Gelosi, nei confronti di cinque pregiudicati campani tra i 50 e i 60 anni residenti tra le province di Brescia, Napoli e Asti, con precedenti anche specifici.

A questo provvedimento, fanno sapere i Carabinieri, si aggiungono l'arresto in flagranza di altre due persone nel corso delle indagini, la denuncia a piede libero di altre 12 per "furti aggravati, ricettazione ed esportazione illecita di beni culturali" e, soprattutto, "il recupero numerosi beni d'arte, tra cui 40 dipinti su tela, tavola e rame, 14 sculture di vario genere e dimensioni e 53 beni di antiquariato".

I provvedimenti sono il risultato di un'attività investigativa coordinata dal pm bolognese Roberto Ceroni, finalizzata "al contrasto dei furti ai danni del patrimonio culturale commessi in esercizi commerciali di settore, ville nobiliari, musei, luoghi di culto e abitazioni private, e alla relativa commercializzazione illecita dei beni d'arte trafugati anche tramite rivenditori compiacenti". Azioni, dettagliano i militari, "portate a termine in particolare tra l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Piemonte e le Marche dal settembre 2017 alla fine del 2018".

Le indagini sono partite "dal furto aggravato denunciato ai Carabinieri dell'arte bolognesi da un antiquario locale, a cui, nei primi giorni di settembre del 2017, erano state asportate numerose opere d'arte, tra dipinti (oltre 30) e beni di antiquariato, per un valore che superava i 100.000 euro, beni che teneva custoditi in un magazzino a San Lazzaro di Savena".

I successivi sviluppi investigativi, avvalorati anche da "attività tecniche, come intercettazioni telefoniche e ambientali, e di riscontro, tramite la Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti", hanno permesso di "acquisire plurimi e concordanti elementi investigativi nei confronti dei cinque arrestati, dimostrare che gli indagati 'hanno consolidato un modus operandi che si ripete stabilmente nel tempo', facendo così emergere 'un quadro di abituale attività predatoria di beni d'arte e successiva rivendita', come riportato dal gip", e di "individuare e recuperare parte dei beni, già restituiti ai legittimi proprietari".

Agli arrestati, dettagliano i Carabinieri, vengono contestati, a vario titolo, i furti di "numerosi beni d'arte ai danni dell'antiquario bolognese", di "un cospicuo numero di dipinti, sculture, oggetti di alto antiquariato, statue raffiguranti personaggi del presepe napoletano, lampadari e altri beni d'arte sottratti da una storica dimora di Chiari, nel bresciano, nel novembre del 2017", di beni ecclesiastici "asportati dalla chiesa di San Tommaso Apostolo di Bondeno di Gonzaga, in provincia di Mantova, nel marzo del 2018", di altri beni "sottratti dai magazzini di un antiquario in provincia di Asti, nell'aprile 2018", e di "un pozzo in mattoni in stile neogotico sottratto da una dimora storica in provincia di Vercelli nel febbraio 2018".

Nel corso dell'attività investigativa sono state eseguite "molteplici perquisizioni e sequestrati numerosi beni provento dei furti, trovati nella disponibilità di persone a cui erano stati ceduti dai componenti del sodalizio criminale". Queste persone sono a loro volta indagate per le ricettazioni di questi beni". Complessivamente, fanno sapere i militari, "il valore economico di tutti i beni sequestrati è stato stimato in circa 350.000 euro", ma purtroppo di alcuni di questi "non è stato possibile determinare la provenienza delittuosa, evidentemente per la mancata denuncia da parte delle persone offese".

Le indagini hanno, inoltre, portato al sequestro, al valico di Ventimiglia, al confine tra la Liguria e la Francia, di "svariati beni antiquariali, prevalentemente elementi di arredo antico ed ecclesiastico come candelabri, dipinti e putti", trovati su un furgone e che "stavano per essere esportati senza le autorizzazioni delle autorità italiane dalle tre persone fermate a bordo del veicolo". Altre due persone sono state fermate in flagranza di reato nel maggio del 2018 a Cingoli, in provincia di Macerata, mentre "tentavano di asportare da un'abitazione nobiliare dipinti, specchiere, tavoli, consolle, candelabri e acquasantiere".

Quanto al modus operandi della banda, di cui facevano parte anche le mogli di due componenti del sodalizio- entrambe indagate per furto- i Carabinieri evidenziano che "le informazioni sugli obiettivi da colpire venivano, a volte, acquisite da parte di uno dei componenti anche attraverso l'iscrizione e l'interazione su piattaforme digitali e social network dedicati al mondo dell'arte, e soprattutto attraverso la scoperta di abitazioni e luoghi antichi poco conosciuti". (Ama/ Dire)