Furto all'Oasi Felina: "Rabbia e amarezza. Danni per portarci via cose senza valore" | FOTO

"Tanta rabbia e tanta amarezza. È questo quello che abbiamo provato questa mattina quando siamo arrivati in Oasi. Dopo l'incendio dello scorso anno, dopo le mille varie peripezie, questa notte abbiamo avuto la sgraditissima visita di 3 ladri che hanno sfondato finestre, distrutto mobili e strumentazioni varie, spaccato vetri, divelto chiavistelli e gettato nel caos i nostri uffici. Tutto questo per portare via cose di nessunissimo valore."

Così lo sfogo dall'Oasi Felina di Pianoro, che riferisce di aver appreso che la stessa malasorte è toccata, nelle stesse ore, anche alla Pianoro Sport Academy .



"A questi ladri che se la prendono con piccole realtà attive nel mondo della difesa degli animali e dello sport... non sappiamo proprio cosa dire. Forse la cosa più sensata da fare sarebbe porgere l'altra guancia, invitarli in Oasi a conoscere i nostri mici e il lavoro dei nostri volontari e la fatica enorme che facciamo ogni giorno per rendere più accogliente e funzionale il nostro spazio", aggiungono sconsolati.

La rabbia e lo sconforto ci sono. Ma la voglia di non mollare è più forte. "Siamo davvero senza parole ma come sempre possiamo assicurarvi che continueremo con sempre più determinazione a portare avanti il nostro lavoro e che neanche questi ladri ci abbatteranno", promettono dall'Oasi. E dopo la gara di solidarietà che ha permesso di ricostruire l'Oasi, ancora tanto sostegno dai cittadini: centinaia i messaggi di vicinanza sono giunti via social una volta appresa la notizia del furto scellerato.