Altro furto dopo prelievo bancomat, colpo da 2 mila euro

Altro furto dopo un prelievo di denaro contante. Dopo i colpi ripetuti nei pressi dello sportello bancomat di via Dagnini - dietro ai quali gli investigatori hanno ipotizzato ci fosse un unica mano- un episodio simile, ma con artefice diverso, è stato registrato in via Massarenti nella mattina di mercoledì 8 marzo. Del fatto è ritenuta responsabile una donna di 56 anni, arrestata dalla polizia locale.

Da quanto si apprende, una pattuglia in abiti civili è riuscita ad intervenire in flagranza di reato mentre la malintenzionata derubava di 2 mila euro un anziano. L'uomo, un bolognese di 85 anni, aveva appena prelevato il denaro dal bancomat. Dopodiché si era diretto verso un bar di via Mazzini. E' qui che è stato scippato dalla 56enne che lo avrebbe visto effettuare il prelievo e seguito attendendo il momento giusto per depredare il pensionato.

Grazie all'intervento tempestivo dei poliziotti la donna è stata inchiodata alle proprie responsabilità e ieri mattina il Giudice ha convalidato l'arresto disponendone, in attesa della nuova udienza, la custodia cautelare nella casa circondariale di Bologna.