Furti e vandalismi in crescita: il quartiere Santo Stefano chiama in causa Piantedosi

A Bologna mancano agenti di polizia e, più in generale, manca personale tra le forze dell’ordine. A dirlo è Paolo Cavalieri, capogruppo del Partito Democratico al Quartiere Santo Stefano. Cavalieri, come scrive l’agenzia Dire, ha parlato dell’aumento di “atti di vandalismo, truffe e furti contro attività commerciali e persone” nel quartiere Santo Stefano, e “nell'esprimere la propria solidarietà e vicinanza alle persone colpite da questi atti", il gruppo di maggioranza "non può esimersi dal ricordare che l'autorità nazionale di pubblica sicurezza in Italia è il ministro dell'interno e, nonostante il patto sulla sicurezza firmato a Bologna tra il ministro dell'Interno Piantedosi e il sindaco Lepore, che tra i vari impegni prevedeva l'aumento dell'organico delle forze dell'ordine, che sono sempre impegnate sul territorio della nostra città e a cui va il nostro ringraziamento, dobbiamo constatare che l'impegno preso di potenziare il personale delle forze dell'ordine al momento non è stato ancora rispettato".

Proprio questa mattina, è arrivata la notizia di un tentativo di furto in un esercizio di via Belle Arti, l'ennesimo di questi ultimi giorni. Per questo, Cavalieri ha chiesto “che gli impegni presi dal ministro dell'interno vengano rispettati, aumentando il personale dedicato all'ordine pubblico al fine di garantire a tutti i residenti e commercianti della nostra città il diritto a potervi vivere con tranquillità e sicurezza".

Furti e sicurezza, le parole di Madrid

A proposito dei furti e delle spaccate di questi ultimi giorni ha parlato Matilde Madrid, capo di Gabinetto del Comune di Bologna: "“Le spaccate che in questi giorni hanno interessato diversi esercizi commerciali del centro storico non devono restare impunite. Sono in corso le indagini e confidiamo possano portare presto all’individuazione dei responsabili, anche grazie all’esteso sistema di videosorveglianza del Comune di Bologna che come sempre è a disposizione delle autorità inquirenti. C’è massima attenzione da parte di tutte le istituzioni interessate: nelle scorse settimane abbiamo portato in Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica la necessità di una maggiore presenza nel centro storico, ed è stato disposto un potenziamento dell'attività di presidio della zona. Le Forze dell'Ordine stanno profondendo il massimo impegno nel garantire sicurezza ai cittadini, con organici spesso sottodimensionati rispetto alle esigenze del territorio".