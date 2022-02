Furti di ricambi auto: trovati con 20mila Euro di pezzi in casa

Carabinieri e Polizia locale hanno rinvenuto una abitazione adibita a deposito di pezzi di ricambio e dotazioni di chiara provenienza illecita, e cioè pezzi rubati alle auto in sosta. Per questo sono state denunciate per ricettazione due giovani di 21 e 25 anni, residenti in zona Corticella, la stessa presa di mira dai ladri.

Le forze dell'ordine sono adatte a colpo sicuro nella dimora dei due ragazzi: l'indagine era partita circa un mese fa, dalla denuncia di un furto del medesimo tipo. Un residente ha infatti riportato di avere subito l'asportazione di alcuni componenti dalla propria auto: a questo punto sono scattate le indagini, con l’audizione di alcuni testimoni. Si è risaliti quindi alla targa di un veicolo con il quale tre persone sono state viste allontanarsi subito dopo il furto stesso, e questo ha portato all'indirizzo in questione.

Dentro l’abitazione, tra plance, freni a mano, cruscotti, device di bordo e altro materiale, gli agenti hanno inventariato materiale per un valore presunto di circa 20mila Euro.

(Foto di repertorio)