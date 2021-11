Razzie in ristoranti e negozi della Bassa: ladro in manette

Un 29enne, cittadino italiano residente a San Giorgio di Piano, è stato messo agli arresti domiciliari per una serie di furti, ai danni di esercizi commerciali e della ristorazione. Gli episodi addebitati, una mezza dozzina in tutto, si sono verificati tutti nell'estate scorsa, tra giugno e settembre, tra i comuni di San Giorgio e Argelato.

Il giovane, che secondo le risultanze avrebbe agito con la complicità di un altro soggetto, ora irreperibile e ricercato, è destinatario di una ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip Domenico Truppa e richiesta dal pm Guidi.

Nei fatti, al 29enne sono addebitati diversi episodi, per lo più consumati di notte o quando i negozi erano chiusi. Nel mirino dei due sono finiti, due farmacie, un ristorante, un centro estetico e una orto.sanitaria. Il bottino di solito è stato limitato ad alcune centinaia di euro e a qualche bene di consumo asportabile nelle immediatezze delle effrazioni, sovente compiute per mezzo del danneggiamento di porte o finestre. In una farmacia e in un supermercato, il 29enne e il complice avrebbero invece agito di giorno, approfittando della distrazione del commesso di turno. Per l'identificazione dei soggetti, fondamentali sono state le risultanze delle telecamere di sorveglianza.