Sicurezza, ondata di furti a San Lazzaro: presto telecamere collegate con i carabinieri

A San Lazzaro di Savena le 103 telecamere di sorveglianza del Comune saranno collegate anche alla sala operativa dei carabinieri, come ha annunciato, l'assessora comunale alla Sicurezza, Sara Bonafè.

Rispondendo alle segnalazioni dei residenti della frazione Martiri di Pizzocalvo-Villaggio Martino - abitata da circa 200 famiglie e colpita, da metà novembre, da almeno 10 furti -, l'assessora, intervenendo a un evento pubblico organizzato dagli stessi residenti, fa sapere che "per partire manca solo il via libera ufficiale del Comando provinciale dei Carabinieri", comunque atteso in tempi brevi, visto che "di questa iniziativa abbiamo parlato una decina di giorni fa con il comandante provinciale Rodolfo Santovito, che si è detto d'accordo con la nostra proposta".

Un altro punto su cui i residenti insistono molto è la necessità di uno scambio di informazioni tra la polizia locale e i carabinieri per trovare i responsabili dei furti, uno scambio, dicono il comandante dei vigili, Roberto Manara e il vicecomandante della stazione dell'Arma, Massimo Londei, che "c'è sempre stato - e sottolineano - l'importanza dei gruppi di vicinato, perché le segnalazioni dei cittadini che vivono sul territorio e lo conoscono bene per noi sono fondamentali". Entrambi, infine, invitano i residenti a segnalare eventuali persone o situazioni sospette non solo ad uno dei due Corpi, ma ad entrambi, tenendo sempre presente che "il 112 è il numero principale da chiamare", vista la presenza capillare dei Carabinieri sul territorio.

Sempre sul fronte della sicurezza, Bonafè fa poi sapere che "ripartiranno, con tutta probabilità già da questo mese, i pattugliamenti congiunti tra Polizia locale e Carabinieri. Da maggio a fine settembre metteremo in atto il Piano sicurezza, con la Polizia locale che presidierà le frazioni, a cominciare dai parchi, con l'aiuto di volontari". Manara annuncia poi, sempre a partire dal prossimo mese, un rafforzamento dei pattugliamenti serali da parte dei vigili, che aggiungeranno la serata del giovedì a quelle del martedì, del venerdì e del sabato. Parlando sempre di telecamere, l'assessora comunica inoltre che a breve verrà diffuso il report con i dati sui controlli contro l'abbandono dei rifiuti, per i quali il Comune ha a disposizione, con un contratto di locazione, 29 telecamere, più altre due che possono essere utilizzate anche per la videosorveglianza. Infine, rispondendo ad una serie di domande relative alla viabilità della zona, l'assessore comunale alla Moblità, Luca Melega, assicura che in estate il Comune di San Lazzaro, che ora dispone di 31 agenti di Polizia locale, "arriverà ad averne 32, raggiungendo così la quota di uno ogni 1.000 abitanti prevista dalla legge". (dire)