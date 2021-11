Furti di scooter in centro: preso il ladro seriale

Era specializzato in un modello popolare di scooter, ma ha avuto l'azzardo di rubarne uno quasi sotto alla questura di Bologna, venendo inquadrato parzialmente dalle telecamere in zona. E' finito così in manette J.D., 31 anni, cittadino albanese, resosi responsabile -secondo polizia e procura- di una decina di furti di ciclomotori nella zona del centro, con la complicità di un 36enne cittadino italiano, poi denunciato in concorso.

L'indagine, coordinata dal pma Stefano Dambruoso e portata avanti dagli agenti della quinta sezione della Mobile di Bologna, ha riguardato una serie di episodi occorsi nell’ultima estate. Il 31enne tra l'altro era già gravato da numerosi precedenti per reati simili, ed era stato scarcerato da appena due settimane.

Una sorta di marchio di fabbrica il modus operandi del soggetto, che ogni tanto si faceva aiutare dal complice, con un furgone. interessati dai furti erano gli scooter Honda Sh. Il tutto accadeva in orario diurno e in luoghi esposti a pubblico passaggio: il ragazzo, dopo aver forzato il bloccasterzo, portava a mano il mezzo in una zona isolata, collegava rapidamente i fili dell'accensione e partiva, il tutto nella più totale disinvoltura.

La tecnica del furto, rozza ma efficace

La stessa tecnica è riuscita quasi tutte le volte ma ultimamente, complice anche un sistema più sicuro installato sugli ultimi modelli di scooter in circolazione, il giovane aveva preso ad appoggiarsi a un complice. Il tutto però è avvenuto sotto gli occhi elettronici di piazza Galilei, a due passi peraltro dagli uffici della questura. Il 31enne, essendo più complicato fare partire il ciclomotore, si è appoggiato al complice, che con un furgone si occupava di portare in zone isolate il mezzo rubato, in attesa di forzarne l’accensione con più calma.

A ulteriore riprova della paternità delle condotte contestate, c'è anche il fatto che durante i diversi servizi di prevenzione effettuati dalla polizia, nei pressi dell’abitazione dell’arrestato venivano rinvenuti tre scooter rubati nelle giornate precedenti, tutti manomessi con la stessa tecnica,