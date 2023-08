Rubano sedia a rotelle in stazione: due giovani denunciati

Intensa attività da parte della Polizia ferroviaria durante il ponte di Ferragosto: in tutta l’Emilia-Romagna, la Polfer ha proceduto a identificare 4.277 persone, 31 denunce e quattro arresti quattro soggetti segnalati all'autorità amministrativa, sei minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle rispettive famiglie o collocati presso strutture protette, 15 violazioni amministrative elevate (di cui quattro in materia di sicurezza ferroviaria) e decine di stazioni controllate. Inoltre, come scrive l’agenzia Dire, nello stesso periodo sono state segnalate sette persone per ubriachezza e uso personale di stupefacenti, con il conseguente sequestro di 30 grammi di cannabinoidi, due di cocaina e nove di oppiacei.

Tra gli interventi della Polizia ferroviaria, anche due denunce per furto a carico di due giovani, colpevoli di aver rubato una sedia a rotelle da un ufficio di assistenza dedicato ai passeggeri. Dei quattro arresti, uno è stato effettuato dalla Polizia ferroviaria di Modena (in esecuzione di un provvedimento di cattura), uno dagli agenti di Parma (per evasione) e due dal personale del settore operativo di Bologna centrale (uno per rapina impropria di un cellulare effettuata a bordo treno e uno in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di un cumulo pene di oltre sette anni).