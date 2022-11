Furti e rapine nei supermercati: arriva condanna da sette anni

Un uomo di 64 anni originario di Loiano e stato portato in carcere in seguito ha una serie di condanne diventate esecutive per diversi furti e rapine ai danni di alcuni supermercati del bolognese. Il soggetto che dovrà scontare un totale di sette anni e sei mesi di detenzione.

Le condanne in questione fanno riferimento ad altrettanti procedimenti, nel corso dei quali sono state confermate le imputazioni a suo carico. Tutti gli episodi si collocano intorno al 2019: in particolare, il 7 maggio dell'anno in questione il 64enne ha perpetrato una rapina con l'uso di una pistola presso il punto vendita Conad di Funo di Argelato, per bottino di 2.000 €. Il 22 dello stesso mese, un'altra rapina mano armata, questa volta però al supermercato eco di Sasso Marconi. In questa occasione il bottino è stato di 1.700 €. In entrambi i casi l'uomo agito con l'aiuto di alcuni complici.