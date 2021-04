Ladro 'elegante' fra le corsie del supermercato: bloccato mentre cerca di sfilare il portafogli a un'anziana

Si muoveva, nei suoi abiti distinti, fra le corsie del supermercato cercando le sue prede. Dopo alcuni episodi di furto con destrezza verificatesi nello stesso supermercato di Casalecchio di Reno, la Squadra Mobile ha cominciato un servizio di osservazione e alla fine, il ladro 'elegante' è stato arrestato.

Giacca, camicia e gilet per lui rappresentavano il look dell'insospettabile, ma è stato colto sul fatto quando ha infilato la mano nella borsa di una 70enne per sottrarle il portafogli. E' stato proprio in quel momento che gli agenti della Polizia lo hanno fermato per poi arrestarlo con l'accusa di furto: sottoposto a rito direttissimo nella mattina di ieri,è stato condannato a 10 mesi di reclusione e all'obbligo di presentazione alla Polizia. Si tratta di un uomo di origini marocchine classe '67 già pregiudicato per reati analoghi.