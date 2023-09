Furti fotocopia nei locali del centro, l'ultimo blitz nella nota osteria

Vetrata sfondata a calci, poi la corsa verso il registratore di cassa, il prelievo del contante all'interno - circa 150 euro - poi la fuga.

E' la dinamica del colpo lampo messo a segno l'altra notte all'Osteria "SottoSopra" di via Garibaldi, in centro a Bologna. L'infrazione ha fatto scattare l'allarme anti-intrusione - da qui il modus operandi fulmineo del malintenzionato - così un addetto alla vigilanza ha allertato le forze dell'ordine che in breve dono giunte sul posto sguinzagliando la polizia scientifica. Grazie all'ausilio delle telecamere di sorveglianza installate nell'esercizio si è ricostruita la precisa dinamica del raid messo a segno da un solo soggetto.

Sul fatto indagano la polizia, che non esclude possa esserci un nesso tra questa spaccata e altri due colpi analoghi messi a segno nella stessa zona nell'ultimo periodo.

Locali nel mirino anche a Castel Maggiore

E' di ieri la notizia di una sequenza di furti anche ai danni di alcuni esercizi commerciali. Almeno una decina quelli presi di mira. Si tratta di colpi fotocopia pure in questo caso: vetrate infrante, magro bottino e grossi danni collaterali per gli esercenti, che oltre al maltolto si ritrovano a dover fare i conti con i salati costi di riparazione di vetrine, saracinesche e porte di ingresso.

Anche a Castel Maggiore si ipotizza la stessa regia dietro ai vari colpi, per i quali è stato denunciato un trentenne. Non si esclude che l'uomo abbia potuto collezionare svariati crimini analoghi forse ancora non denunciati dalle vittime. Da qui l'appello ai negozianti della zona lanciato ieri dai carabinieri.