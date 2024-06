Furto a segno nella lavanderia a gettoni, colto in flagrante dalla polizia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si è introdotto nella lavanderia a gettoni per trafugare la cassa, ma è stato incastrato dalle telecamere controllate dal proprietario del locale. Martedì 11 giugno la polizia ha è arrestato un uomo per tentato furto aggravato.

È successo intorno alle 21 in via Amendola. L’uomo, che risulta residente nel Lecchese, è entrato in azione puntando la cassa automatica per rubare il denaro al suo interno. Ha iniziato ad armeggiare con la porta di accesso senza accorgersi (o forse ignorandolo volontariamente) di essere sotto l’occhio delle telecamere di videosorveglianza. Quando il proprietario del negozio si è accorto di quello che stava succedendo, ha chiamato il 113 che è intervenuto con una volante. I poliziotti hanno arrestato in flagrante l’uomo che si trovava ancora dentro la lavanderia.

Durante la perquisizione è stato trovato con i 90 euro che era riuscito a rubare, un grammo di hashish e due siringhe e dagli accertamenti è emerso che aveva precedenti per stupefacenti, reati contro il patrimonio e rapina.