Suv, giacca e cravatta: così depredavano i furgoni (per centinaia di migliaia di euro)

Due italiani con precedenti penali, di 44 e 42 anni, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola a Castel San Pietro Terme per furto aggravato continuato in concorso.

I fatti risalgono a mercoledì 20 settembre quando, attorno alle ore 10, i militari erano impegnati in alcuni controlli sul territorio per prevenire i furti su alcuni furgoni parcheggiati in via San Carlo. Durante il servizio, l’attenzione dei Carabinieri è stata attirata da due uomini ben vestiti, con giacca e cravatta, che transitavano a passo d’uomo a bordo di un suv Alfa Romeo. I militari hanno visto gli uomini scendere dall’auto e rubare alcune cassette di metallo da dentro i furgoni parcheggiati, per poi ripartire a tutta velocità in direzione Castel San Pietro.

Seguiti dai Carabinieri, i due soggetti si sono fermati per trasferire la merce rubata all’interno di un furgone parcheggiato in viale delle Terme. Fermati dall’Arma, i due uomini hanno subito confessato i furti. Lo schema era semplice: forzavano i portelloni dei furgoni con un cacciavite e rubavano la strumentazione al loro interno. La merce rinvenuta dall'Arma, tra il suv e il furgone dei due uomini, ha un valore di centinaia di migliaia di euro.

I furti, come poi ricostruito dai Carabinieri, si erano già verificati in provincia di Trento e in quella di Modena. I due uomini, di 44 e 42 anni, sono stati trattenuti in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.

Gli altri furti dell'ultimo periodo

Sono diversi i furti da decine - o in alcuni casi centinaia - di migliaia di euro che si sono verificati a Bologna e provincia. Pochi giorni fa, la Polizia aveva arrestato tre cittadini per un furto al deposito Tigotà, con una refurtiva dal valore di 170mila euro. Sempre pochi giorni fa, invece, i Carabinieri hanno denunciato un cittadino di 27 anni per alcune rapine di automobili con tanto di minaccia con pistola ai proprietari. Infine, lo scorso luglio, i Carabinieri hanno messo in fuga dei ladri di appartamento che avevano appena rubato dei preziosi dal valore di 50mila euro.