Tentano di rubare del materiale elettrico da un cantiere: tre arrestati

Tre uomini, tutti e tre di nazionalità straniera e di età compresa tra i 22 e i 35 anni, sono stati arrestati per tentato furto aggravato.

I fatti risalgono alla sera di sabato 18 novembre, quando al 113 è arrivata una telefonata per segnalare il comportamento sospetto di tre individui nei pressi del ponteggio di un cantiere. Arrivati in via Vittoria, gli agenti del commissariato Due Torri – San Francesco hanno da subito notato due uomini che facevano da ‘palo’: i due soggetti, alla vista della volante, si sono subito allontanati, ma sono stati prontamente bloccati da una seconda pattuglia arrivata sul posto. Il terzo uomo, infine, è stato scovato mentre tentava di nascondersi sopra il ponteggio. Presumibilmente, i tre malfattori stavano tentando di rubare del materiale elettrico.