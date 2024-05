Cercano di rubare materiale edile al Meraville: arrestati due 'trasfertisti'

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Rapidissimi e molto ben organizzati e pronti a 'colpire' in tutta Italia. Si muovevano così i due “trasfertisti” di 37 e 20 anni di origine campana che la Polizia ha arrestato in flagranza nel parcheggio del Meraville, all’esterno del punto vendita di Leroy Merlin. I due stavano rubando materiale edile nei veicoli delle ditte specializzate. Il loro arresto, poi convalidato, è avvenuto ad una decina di giorni di distanza da quello di altri due ladri sempre nel parcheggio del centro commerciale.

La loro tecnica

I due sono stati sorpresi mentre cercavano di forzare un furgone bianco parcheggiato nelle aree di parcheggio del centro commerciale. Prima hanno cercato di aprire lo sportello lato conducente, poi si sono allontanati e sono saliti a bordo della loro auto, parcheggiata poco lontano.

Gli agenti delle Volanti sono arrivati sul posto e hanno notato due uomini, vestiti con abiti da lavoro, fermi vicino ad un furgone rosso e hanno visto uno dei due avvicinarsi allo sportello lato guida. Dopo aver visto glia genti, i due sono entrati da Leroy Merlin e hanno cercato di confondersi tra i clienti.

Gli operatori però sono riusciti ad individuarli e fermarli. Dopo aver visionato le telecamere di sorveglianza, gli agenti hanno perquisito i due uomini e la loro auto, dove hanno trovato tutti gli strumenti necessari per aprire le serrature, come cacciaviti, borselli, chiavi esagonali ed a bussola, torcia, guanti, trapani e batterie.

I precedenti

Dopo un controllo è emerso che il 20enne ha alle spalle una condanna per ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, danneggiamento e porto abusivo di armi, mentre il 37enne è gravato da numerosi precedenti di polizia e penali per i reati contro la persona ed il patrimonio, inoltre lo stesso veniva scarcerato a febbraio scorso a seguito di una condanna per rapina.