Ruba 330 euro di prodotti antizanzare: 37enne arrestato

Un uomo di 37 anni, straniero e con precedenti penali, è stato arrestato per furto aggravato. L’uomo è accusato di aver rubato 330 euro di prodotti antizanzare, soprattutto spray repellenti, in un supermercato di piazza de’ Celestini, in centro a Bologna. I carabinieri sono stati chiamati da una dipendente del negozio, che aveva notato uno strano atteggiamento da parte dell’uomo.

Giunti sul posto, i militari hanno trovato il 37enne in possesso della merce rubata. Inoltre, in tasca l’uomo aveva due dosi di cocaina e una tessera sanitaria intestata ad un 21enne che ne aveva denunciato il furto lo scorso mese. Per questo, l’uomo è stato deferito anche per detenzione di sostanze stupefacenti e ricettazione. Su disposizione della Procura, il 37enne è stato trattenuto in attesa della convalida dell’arresto.