Il "gigante" che deruba la vicina e ferisce i Carabinieri

Quando sono arrivati si sono trovati davanti un "gigante" di quasi due metri e per i Carabinieri non è stato facile bloccarlo. Tutto è iniziato venerdì scorso, quando un'anziana residente in un alloggio Acer in zona Saffi ha segnalato in caserma di essere stata derubata. In pratica il suo dirimpettaio le aveva sfilato di mano 40 euro sul pianerottolo.

Quando i Carabinieri sono arrivati hanno verificato innanzitutto che l'alloggio popolare era stato occupato abusivamente, poi hanno individuato il ladro, un cittadino algerino di 39 anni, grande e grosso, che sbracciando e scalciando è riuscito a divincolarsi ferendo anche un militare.

La scena si è ripetuta il giorno dopo quando la pattuglia è tornata nell'appartamento: questa volta, nonostante la resistenza, lo straniero è stato bloccato provocando però un trauma con prognosi di 5 giorni a un carabiniere.

Il 39enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per furto aggravato.

Domenica pomeriggio, in via Santo Stefano, una donna di 74 anni, che aveva appoggiato la sua borsetta sopra carrellino della spesa, si è imbattuta in una coppia di giovani che l’hanno derubata. Anche in questo caso è scattato l'arresto.

