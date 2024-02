Rubò 90mila euro da un appartamento: uomo finisce in carcere

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Rubò insieme ad altre quattro persone 90mila euro dalla casa di Lido delle Nazioni, nel Ferrarese. E ora è finito in carcere il 45enne bolognese ma residente a Codigoro, con la condanna a quattro anni di reclusione.

Come riporta FerraraToday, il furto è avvenuto nel 2015. Il bolognese, insieme ai suoi complici, fece irruzione nell'appartamento di un gestore di uno stabilimento balneare noto nella zona e portò via oltre 90mila euro in contanti. I responsabili furono successivamente individuati grazie alle indagini del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Ferrara. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere.