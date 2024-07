Furto in casa con acido sulla serratura: rubati contanti e preziosi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Doppio tentativo di furto in un condominio di largo Molina, in zona Mazzini, con l’utilizzo della tecnica dell’acido. Come riferisce la questura, i ladri hanno danneggiato la porta di due appartamenti con una sostanza corrosiva: in un caso la serratura ha retto, in un altro no. L’episodio è avvenuto lunedì scorso, in concomitanza con l’assenza dei proprietari di casa per le vacanze estive. Le volanti intervenuti hanno scoperto che nell’appartamento dove i ladri si sono introdotti erano stati rubati due orologi, un ferma carte d’oro e 2mila euro in contanti.

La questura, contestualmente, sottolinea l’importanza di dare attenzione alle eventuali anomalie che possono presentare le serrature, specialmente in caso di assenza di condomini per le vacanze estive.