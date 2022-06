Tenta il furto in appartamento: i vicini lo fanno arrestare

Un 48enne, cittadino italiano di origini romane, è stato arrestato dai carabinieri di San Pietro in Casale pr tentato furto in abitazione. Il fatto si è consumato nella notte tra sabato e domenica. Ad allertare l'Arma per un intervento sono stati i vicini di casa, essendo l’abitazione in questione deserta al momento dei fatti. Il 48enne per entrare avrebbe prima scavalcato il cancelletto e poi forzato la porta di ingresso. Quando sono arrivate le divise l'uomo era in casa anche se non aveva fatto ancora in tempo a rubare nulla. Dopo i necessari accertamenti, il 48nne è stato condotto in caserma.