Maxi furto in appartamento, ladri in fuga abbandonano 50mila euro di refurtiva

Nella notte di domenica 23 luglio, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno sventato un furto in appartamento in zona Murri. E’ successo poco dopo le 3, quando un cittadino ha riferito al 112 di aver notato delle persone sospette sul pianerottolo di un palazzo in via Beniamino Gigli.

Sul posto sono arrivati i militari del Nucleo Radiomobile sorprendendo un uomo sul ciglio della strada che alla vista delle pattuglie è stato raggiunto dai complici per poi darsi alla fuga.

Refurtiva da 50mila euro

Sono stati recuperati cinque borsoni neri lasciati a terra in una siepe accanto al palazzo. All’interno dei borsoni, sono state trovate stoviglie d’argento, accessori di abbigliamento, orologi e gioielli.

Gli accertamenti successivi hanno appurato che gli oggetti provenivano da un colpo che la "batteria" di ladri aveva messo a segno in un'abitazione al secondo piano del palazzo di via Beniamino Gigli. I proprietari, una coppia di italiani, erano vacanza. Rintracciati dai Carabinieri, sono rientrati a Bologna per quantificare i danni. La refurtiva del valore complessivo di circa 50.000 euro, è stata restituita ai legittimi proprietari, mentre i Carabinieri continuano le indagini per individuare i topi d'appartamento.

Ogni giorno oltre due furti in appartamento

Nei giorni scorsi, due cittadini albanesi di 27 e 30 anni, con precedenti specifici, erano stati bloccati in flagranza mentre mettevano a segno un furto in uno stabile nella zona dei Giardini Margherita.

Sono stati 110 i furti consumati e tentati, compresi truffe e raggiri, da giugno a metà luglio a Bologna e provincia, ovvero una media di oltre 2 reati al giorno. In città i ladri prendono di mira solitamente le zone Murri, Barca, Saragozza, Fiera e Bolognina, in provincia Casalecchio e San Lazzaro.

"Bologna non desta particolare preoccupazione rispetto al fenomeno dei furti in casa nei periodi di ferie (lo possiamo definire fisiologico) e la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine è un vantaggio - ha detto a Bologna Today il dirigente delle volanti della Polizia, Fabio Pichierri - nonchè una grossa complicazione per i ladri. Più che parlare di 'mappa' della città più esposta al rischio di 'topi d''appartamento' si potrebbe fare una differenza a seconda della tipologia delle abitazioni che sono più o meno isolate e più o meno dotate di strumenti di sicurezza e che a seconda di queste caratteristiche attraggono malintenzionati differenti". Senza però pensare a grandi e costosi sistemi di sorveglianza, la vera scoperta è che esistono poche e semplici regole che possono realmente mettere al sicuro quello a cui teniamo di più. Perchè fra l'altro, come sottolinea Pichierri: "Si tratta di un reato particolarmente odioso che lascia un danno oltre che economico anche psicologico visto che è una invasione della nostra sfera privata, quella più delicata e preziosa".