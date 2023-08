Sorpresi dentro l'appartamento vuoto: lasciano "la cassetta degli attrezzi"

E' stato un vicino a chiamare il 112 ieri notte. Così i Carabinieri hanno sorpreso due ladri all'interno di un appartamento in zona Saragozza.

Quando il residente ha sentito i rumori e chiamato la centrale operativa dell'Arma, quindi la pattuglia è entrata nell'abitazione in via G.B. Martini e i due hanno tentato la fuga: un 48enne italiano con precedenti specifici, è stato fermato in strada da una volante della Polizia in transito, l'altro è riuscito a far perdere le sue tracce.

I ladri per entrare nell'appartamento, al piano ammezzato di un condominio, tagliando le inferriate della finestra, approfittando del fatto che fosse vuoto e i proprietari fossero in vacanza fuori città. I Carabinieri hanno trovato la casa a soqquadro e un cassetta degli attrezzi con cacciaviti, cesoie e pinze, utto l'occorrente per commettere effrazione.

Il colpo è stato praticamente sventato anche se i proprietari dovranno fare le verifiche. Il 48enne è stato denunciato per tentato furto in abitazione in concorso con ignoti. I militari indagano per identificare il complice.

I furti in appartamento durante il periodo estivo. Confabitare, l'associazione dei proprietari immobiliari guidata da Alberto Zanni, nella sua ricerca posizione Bologna al vertice della classifica.