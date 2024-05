Ruba a bordo di un’auto, 23enne arrestato dai Carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sorpreso a rubare all’interno di un’auto parcheggiata in via Boldrini, a pochi passi dalla stazione di Bologna. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 23enne, straniero, celibe, disoccupato, già noto alle forze dell’ordine, accusato di tentato furto aggravato in concorso e possesso di strumenti per lo scasso. Episodi analoghi non sono nuovi in diverse zone di Bologna.

L’episodio è successo durante la notte appena trascorsa, intorno alle 2.20, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nel controllo del territorio, hanno notato quattro persone intente ad armeggiare all’interno di un’auto in sosta. Insospettiti, i militari hanno deciso di controllare ma i quattro hanno cercato di fuggire.

Dopo un breve inseguimento, uno è stato bloccato dai militari. Il 23enne è stato trovato in possesso di alcuni arnesi per lo scasso e di un coltello a serramanico, immediatamente sequestrati. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, immediatamente rimesso in libertà.