Rubano all'aeroporto di Bologna e fuggono fino a Novara: coppia arrestata dalla polizia

Dall'aeroporto Marconi di Bologna al parcheggio di un Esselunga a Novara. È il tragitto compiuto da una coppia di persone di origine sudamericana, irregolarmente in Italia, che nei giorni scorsi aveva rubato un'automobile da un autonoleggio dello scalo bolognese. A rintracciare la vettura, un'Alfa Romeo modello Tonale, è stata la polizia di Novara dopo aver ricevuto la segnalazione di avvistamento da parte della polizia di frontiera del capoluogo emiliano. Braccati dai poliziotti, l'uomo e la donna hanno tentato la fuga a bordo del mezzo ricercato, ma sono stati fermati e portati in Questura.

Furti, truffe e reati contro il patrimonio: questo il "curriculum" dei due, emerso durante i controlli. I precedenti penali lasciavano intendere, quindi, che la coppia fosse in zona per commettere di nuovo qualche reato. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato anche una piccola quantità di droga nelle tasche di entrambi. La donna, inoltre, era alla guida dell'automobile senza avere la patente di guida.

Nei confronti dei due è scattato così l'obbligo di lasciare il territorio nazionale entro una settimana, e per i precedenti penali e l'assenza di legame con il novarese anche il foglio di via obbligatorio con il divieto di ritorno nel comune di Novara. L'uomo è stato denunciato per il furto in aeroporto e possesso di stupefacenti; la donna per guida con patente mai conseguita. Lieto fine invece per l'Alfa Romeo, che è stata sottoposta a fermo amministrativo e restiuita all'autonoleggio da cui proveniva.