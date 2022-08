Zola, ex dipendente si "traveste" e ruba in azienda: scoperto dai vigilantes

I carabinieri di Zola Predosa hanno arrestato un bolognese di 45 anni. A allertare i militari è stato il personale di vigilanza privata dell'istituto La Patria che segnalavano un furto all'interno di un'azienda zolese.

I militari arrivati sul posto hanno quindi ricostruito l'accaduto: un ex dipendente, al quale era scaduto il contratto i primi di agosto, non aveva restituito il badge. Quindi nottetempo si è " travestito" da addetto alle macchinette distributrici di caffè e bevande ed è riuscito ad introdursi all'interno dell'azienda, lì ha scassinato i distributori automatici per rubare il denaro.

E' stato però scoperto dai vigilantes che hanno chiamato i carabinieri. L'indagato, con precedenti per reati contro il patrimonio, era sottoposto ai domiciliari in orario notturno, quindi sono scattate le manette.