Ruba un bagaglio sul treno e scappa: ladro rintracciato e arrestato

Lo scorso sabato la polfer di Parma ha arrestato un cittadino straniero di 32 anni per furto pluriaggravato a bordo di un treno ad alta velocità Italo.

Attorno alle ore 18.30, il capotreno ha notato la fuga dell’uomo che si allontanava frettolosamente dai vagoni; subito dopo, una coppia di viaggiatori ha fermato il treno al momento della ripartenza perché resisi conto della mancanza del loro bagaglio.

Il personale della polizia ha ordinato la ripartenza del treno ma ha seguito l’uomo con le immagini delle telecamere di videosorveglianza, scoprendo che nel frattempo era salito su un treno regionale in direzione Milano. Fermato alla stazione di Parma, l’uomo è stato trovato in possesso del bagaglio rubato ai due viaggiatori. Le uniche cose mancanti erano i documenti della coppia e un iPad, che invece risultava localizzato con il segnale gps alla stazione di Ozzano dell’Emilia. Anche i documenti e il tablet sono stati recuperati, mentre il 32enne è stato portato nella casa circondariale in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto. Una volta identificato, si è scoperto che l’uomo era gravato da un decreto di espulsione risalente al novembre del 2018.