Prelievi dopo il furto del bancomat: vittima un'80enne, arrestati "specialisti"

La Guardia di Finanza di Bologna, a conclusione di un’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica nella persona del Dottor Domenico Ambrosino, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Bologna, Francesca Zavaglia.

L’attività investigativa che ha portato all’individuazione e all'arresto di tre persone domiciliate in città, nasce dalla denuncia presentata da una signora che, nel periodo del lockdown, aveva subito il furto del bancomat e la sottrazione del pin. L’anziana segnalava di essere stata avvicinata da una donna che si presentava come la sostituta del suo medico curante riuscendo così a rubarle sia la carta che il relativo codice.

Benché i finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano avessero aiutato la vittima a bloccarla immediatamente, i truffatori erano riusciti a fare tre prelievi per un totale di 1.800 euro.

La conseguente indagine svolta dalle Fiamme Gialle che hanno anche acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza, ha permesso di di individuare i tre "specialisti" del furto con raggiro, già noti alle forze dell’ordine per reati simili commessi sia in città che in altre zone della regione, sempre nei confronti di persone anziane e utilizzando il medesimo metodo.

Agli arrestati, tutti sinti, è stato contestato il reato di "furto con destrezza aggravato dalle difficoltà di difesa dovute alla età della vittima, all’incirca 80 anni, e alle sue ridotte capacità deambulatorie con il fine di utilizzare indebitamente la carta bancomat sottratta così come previsto dall’art. 493 ter del codice penale".