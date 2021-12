Prosciugata la cassa del bar. Spunta un testimone, in quattro nei guai

Pochi attimi di distrazione, tanto è bastato per far sì che la cassa di un bar venisse prosciugata. E' successo ieri sera, intorno alle 20, a Castel San Pietro, nel bolognese.

Da quanto si appende, infatti, mentre la titolare era indaffarata all’interno del locale, un soggetto entrato nel bar si è lestamente diretto verso la cassa, e da qui ha sfilato via tutte le banconote contenute all'interno, per poi intascarsele e scappare a gambe levate. Il tutto nel giro di pochi secondi. Con maestria e scaltrezza. E sarebbe riuscito a farla franca se ad assistere alla scena non vi fosse stato un passante, che ha potuto vedere distintamente il modello dell'auto che a tutta velocità si è allontanata dal bar, con a bordo il bottino - alcune centinaia di euro - e altri soggetti.

Il testimone non si è girato dall'altra parte e, allertati i carabinieri sul luogo del furto, è riuscito a dare indicazioni ben precise grazie alle quali nel giro di poco il mezzo in fuga è stato intercettato nel comune di San Lazzaro di Savena. A bordo viaggiavano 4 soggetti tra i 46 e i 62 anni, tutti di origine rumena. Il quartetto bloccato, ha guadagnato una denuncia in concorso.