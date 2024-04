Prova a rubare in un bar del centro, 30enne sorpreso e arrestato dalla polizia

Non si ferma l'ondata di furti e spaccate nel centro di Bologna. Questa volta ad essere preso di mira è stato il bar Zanzibar, all'angolo tra via D'Azeglio e via De Carbonesi. L'intervento in tempo reale di una Volante del commissariato San Francesco, però, ha permesso di bloccare il ladro e evitare che mettesse a segno il furto.

Cosa è accaduto

Intorno alle 3 di notte gli agenti di polizia che presidiavano l'area di via D'Azeglio, hanno notato che la saracinesca del bar Zanzibar, all'angolo con via De Carbonesi, era sollevata di circa 40 centimetri. Gli agenti si sono fermati e hanno sorpreso un 30enne bengalese, con numerosi precedenti alle spalle, che stava derubando il locale.

Bibite, birre e caramelle e poco altro era la refurtiva che l'uomo stava cercando di portare via. i poliziotti hanno trovato il bottino, di circa 500 euro di valore, accatastato fuori dal locale e pronto per essere portato via. Dopo essere stato arrestato per furto aggravato, il 30enne verrà giudicato al termine della mattianta per Direttissima.

Il racconto del proprietario

"Ho ricevuto una telefonata alle 3.30 di notte. La polizia è stata molto brava e ha bloccato subito il ladro. Io ho recuperato tutta la refurtiva, sono stati fatti un po' di danni alla serranda, che è stata forzata, ma nulla di grave", dice Valentino Montanari, titolare del bra Zanzibar. "Quello che è stato fatto da me - aggiunge - è un furto da poveretti. Mi è andata bene, ho recuperato quasi tutto".