Furto all'officina, ruba 17 batterie per auto: arrestato. Era in trasferta e scatta anche la sanzione per Covid

La richiesta di aiuto alla Polizia è arrivata ieri in mattinata: la volante riesce a fermare il ladro e tutta la refurtiva che aveva caricato in macchina

Nella mattinata di ieri il titolare di un'officina di via dell'Industria ha chiamato la Polizia dopo che un uomo aveva asportato da un apposito cassonetto delle batteria auto, usate e avviate allo smaltimento: le ha prese, le ha caricate sulla propria autovettura. Il richiedente aiuto, in costante contatto con la sala operativa, ha monitorato l'uomo e quando è ripartito in macchina, lo ha seguito.

La volante ha infine bloccato il ladro fra via Stalingrado e via Ferrarese. Mentre la perquisizione personale non ha dato risultati, il controllo nell'abitacolo ha portato alla luce17 batterie per auto. Il soggetto, italiano del 1977, è stato portato in ufficio e arrestato per furto aggravato. Annovera numerosi precedenti dal 2008 ad oggi (reati contro la persona, patrimonio, stupefacenti) e la Direttissima sarà domattina.

L'uomo è stato sanzionato anche per violazione normativa Covid-19 visto che è residente fuori regione.