Spaccata oggi, venerdì 29 marzo, in via Viadagola, a Quarto Inferiore, nella sede del marchio di moda Betty Blue, di proprietà della stilista e imprenditrice bolognese Elisabetta Franchi.

Un passante che si trovava sul posto attorno alle ore 6.30 di stamane ha raccontato di aver visto un camion e un’automobile, probabilmente rubati, posizionati di traverso sulla strada prima e dopo l’ingresso. Possibile ipotizzare che i veicoli siano stati piazzati in tal modo dai malintenzionati per chiudere le vie di accesso e portare a termine il colpo.

Uno dei cancelli di accesso allo stabile, inoltre, era stato divelto. A quanto riferisce il testimone, alle ore 6.30 i carabinieri non erano ancora arrivati sul posto, il che potrebbe far pensare che i dipendenti di Betty Blue si siano accorti del tentativo di furto solamente una volta arrivati in azienda .

Una dipendente ha confermato il blitz e ha riferito che ci sono delle indagini in corso. Sull'assalto al momento non trapelano altre informazioni, ne si conoscono dettagli sull'eventuale furto.

