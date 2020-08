Furto di bici all'hotel: cicliste costrette al ritiro dal giro dell'Emilia

Le "ragazze" dell'Équipe Paule Ka, costrette al ritiro dal Giro dell’Emilia a seguito del furto delle loro biciclette Chapter2 Huru e Rere, avvenuto il 17 agosto a Zola Predosa, dove alloggiavano. La squadra non ha avuto il tempo per sostituire le biciclette e di conseguenza ha dovuto rinunciare a correre. Lo riferisce Vicenza Today.

La società ha dunque lanciato un appello tramite i canali social: per chiunque avesse informazioni o avesse visto qualcosa contatti il team tramite mail, all'indirizzo press@equipepauleka.com, whatsapp: +61 490 287 669 o attraverso un messaggio nelle pagine social. Il team offre anche un premio di 5000 euro a chi darà informazioni decisive che portino al recupero delle biciclette rubate.

Una disavventura simile è capitata anche a Michele Anghileri, 23enne di Treviglio (BG), che i primi di agosto aveva intrapreso un viaggio di 703 chilometri per una "Ride for Water - Pedalata per l’acqua" che ha fatto tappa anche a Bologna.