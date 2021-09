Aggressione in stazione, la vittima: "Rapinata da mia sorella"

Un 'classico' borseggio, come molti ne occorrono durante l'anno, ma quello che ha sorpreso gli agenti della Polfer di Bologna è che la ladra è risultata essere nientemeno che la sorella della vittima. E' successo la scorsa settimana in stazione centrale, dove a essere borseggiata è stata una 28enne, cittadina romena.

Secondo il racconto della giovane, due donne la avrebbero avvicinata al binario 6, per poi colpirla. Il tutto è stato ripreso dalle telecamere di servizio dello scalo ferroviario, che hanno permesso in breve di bloccare le presunte autrici del gesto, una 19enne e una 26enne. La stessa vittima ha mostrato qualche reticenza nell'ammettere di riconoscere chi l'ha aggredita, ma poi ha ammesso le circostanze. Subito dopo è scattata la denuncia per rapina in concorso.