Scippo in pieno centro: vittima una 14enne in gita scolastica

Era con i compagni di classe e i docenti al McDonald's di via Indipendenza, quando è stata derubata. Brutta esperienza per una 14enne di Olbia in gita scolastica a Bologna. Mentre stava mangiando al McDonald's una donna le ha scippato la borsa per poi allontanarsi velocemente. Fortunatamente i compagni di classe non l'hanno persa di vista fino a quando non è intervenuto il professore che ha bloccato la ladra facendosi restituire il maltolto.

Quando è arrivata la volante, in base alle descrizioni, la ladra è stata individuata. Si tratta di una 40enne italiana con vari precedenti in materia di reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Sempre nella giornata di ieri, una ragazza appena scesa dal treno è stata derubata del bagaglio in via Carracci. La Squadra mobile ha arrestato un uomo e una donna