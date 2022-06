La banda che ha svaligiato una ditta a colpi di chiodi e fiamme

Una banda numerosa. Probabilmente esperta. Sicuramente lucida e rapida. Quella che ha agito nella notte ai danni di Geo Logistik s.r.l., azienda della logistica, a Stiatico di San Giorgio di Piano. Il colpo - studiato nel dettaglio - ha fruttato ai malviventi un ingente bottino. Secondo gli investigatori si parla di cifre a diversi zeri, ovvero svariate centinaia di migliaia di euro.

Scena da film: mezzi usati come ariete, chiodi e fiamme

Da quanto si apprende, i criminali avrebbe dapprima sfondato con un mezzo la serranda del magazzino e poi caricato lo stesso di merce trafugata. Per lo più materiale informatico e di elettronica.

Mentre i primi svaligiavano lo stabilimento, i sodali facevano da 'palo'. Non solo. Hanno pure sbarrato l'accesso alla sede della ditta posizionando in mezzo alla strada auto, camioncini e alcuni furgoni della BRT - a qualcuno dei quali hanno poi anche dato fuoco- per rallentare l'arrivo delle forze dell'ordine.

Per rendere più difficoltosi possibili inseguimenti, inoltre, i banditi hanno cosparso la carreggiata di chiodi. Insomma nulla è stato lasciato al caso. Tutto frutto di un'azione ben congegnata e studiata. Mosse calibrate che hanno permesso ai malviventi di riuscire a farla franca. Almeno per il momento. Sono infatti tutti fuggiti, con la generosa refurtiva in pugno.

Chiusa per ore la Galliera

A seguito del colpo, la strada provinciale Galliera, nel tratto tra San Giorgio di Piano e Argelato in prossimità dello svincolo di accesso alla sede della ditta, è rimasta chiusa fino alle prime ore del mattino. Indagano i carabinieri per risalire agli autori del blitz, le cui modalità lasciano pensare ci sia dietro la mano di professionisti di questo genere di crimini.

