Cane rubato a Bologna, ritrovato ad Ancona grazie ad un annuncio su Facebook

Un cane di grossa taglia che era stato rubato a Bologna è stato rinvenuto ad Ancona, nelle Marche, grazie ad un annuncio su Facebook. Presunto colpevole un uomo di 36 anni, straniero, che è stato denunciato per appropriazione indebita.

Come scrive l’Ansa, proprietari dell’animale sono un ragazzo e una ragazza di 30 anni, residenti a Bologna. Pochi giorni prima i due avevano affidato il cane ad un amico, il 36enne, che però aveva fatto perdere le tracce sue e del cane. Così la coppia ha scritto un annuncio su Facebook in cui chiedevano di rintracciare il cane. A rispondere all’annuncio un residente di Ancona, che ha segnalato la presenza dell’animale in via Colleverde.

Così i due hanno raggiunto il capoluogo marchigiano in treno, allertando il 112. Sul posto, la coppia ha riconosciuto l’amico 36enne. Il cane era in una casa vicina: controllato dalla polizia, l’animale è risultato effettivamente di proprietà della coppia residente a Bologna grazie alle rilevazioni sul microchip identificativo. La casa in cui si trovava il cane è abitata da un’altra coppia, che ha raccontato di aver accolto il cane in casa poiché il 36enne lo aveva ‘spacciato’ come abbandonato.

L’animale è stato quindi restituito ai legittimi proprietari mentre il 36enne è stato denunciato per appropriazione indebita.