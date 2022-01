Ladri in casa del difensore Rossoblu Bonifazi: è il secondo in una settimana

Il difensore del Bologna Kevin Bonifazi è rimasto vittima di un tentato furto in appartamento con effrazione, proprio mentre era in corso una partita del Bologna. La visita dei ladri, nella casa in centro nel capoluogo emiliano del 25enne, difensore reatino della formazione Rossoblu di Mihajlovic, si è consumata proprio ieri sera intorno alle 21, quando la squadra era in trasferta al Bentegodi contro il Verona.

Delle indagini si stanno occupando ora i carabinieri di Bologna, che tra le altre cose stanno cercando di capire se dietro al colpo ci siano le stesse mani che hanno violato lunedì scorso anche l'abitazione del portiere Rossoblu Skorupski, in un episodio analogo occorso durante il match contro il Napoli.

In base a quanto ricostruito dai militari i malviventi si sarebbero fatti strada dall'androne del condominio dell'abitazione del difensore del Bologna. Lì, da uno spazio all'aperto interno, avrebbero poi raggiunto un balcone, dal quale poi si sono calati fino a entrare dentro l’abitazione, dopo aver forzato la portafinestra. Il tutto, come detto, con il favore della sera. L'allarme per i ladri, una volta entrati, è scattato, facendo fuggire i malviventi prima che potessero rovistare dentro l'appartamento del 25enne. Un esito diverso da quello dell'estremo difensore polacco del Bologna: per Skorupski l'ammontare dell'asportato è stato stimato intorno ai 50mila Euro.