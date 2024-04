Furto in casa sui colli (nonostante l'allarme): "Viviamo nella preoccupazione"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un altro furto in casa nella zona dei colli, stavolta in pieno giorno. L’episodio risale allo scorso mercoledì, quando i ladri sono entrati in azione intorno alle 10 del mattino in una casa in via dei Colli: dopo aver aspettato che la signora che ci abita uscisse di casa, hanno divelto le inferriate e poi hanno messo a segno il colpo, trafugando monili e quadri dal valore ancora non quantificabile - ma si presume centinaia, se non migliaia di euro - prima di fuggire indisturbati. Il tutto nonostante la sirena dell’allarme, che è suonata ininterrottamente per almeno un quarto d’ora. Fino al rientro della donna, avvertita dal vicino di casa che qualcosa non andava. Ma era ormai troppo tardi e la residente non ha potuto fare altro che chiamare le forze dell’ordine.

A denunciare l’ennesimo episodio ai danni dei residenti nelle zone collinari della città è Francesco Cicognani Simoncini, il presidente del comitato di vicinato ComiColli, da tempo impegnato nella segnalazione e prevenzione dei furti nella zona: “Pensavamo di stare tranquilli almeno di giorno, e invece non è così – ha commentato a BolognaToday –. Noi residenti sui colli viviamo costantemente sotto stress: tra novembre e gennaio capitava un furto al giorno, ora la situazione sembrava essersi calmata. Siamo tutti molto preoccupati”.

A febbraio di un anno fa il comitato aveva presentato un piano sicurezza appositamente pensato per arginare il fenomeno dei furti in casa che prevede, tra le altre cose, l’installazione di una ventina di telecamere in strada, presidiando così gli incroci stradali e le zone residenziali più sensibili e coprire così tutta l’area collinare. Ma, spiega Cicognani Simoncini, da un anno il patto di collaborazione con il Comune e la Prefettura sta ancora attendendo la firma: “Andrebbe a integrare il protocollo di vicinato, che è alla base del piano e permette l’aiuto reciproco tra i residenti, e i dispositivi di sicurezza privati come allarmi, inferriate e telecamere. Non è la soluzione assoluta ma un deterrente importante, a mio avviso applicabile anche in altre zone della città. La firma doveva arrivare a inizio anno eppure non abbiamo saputo più nulla. E nel mentre che il tempo passa qui succede di tutto”.