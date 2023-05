Furti in casa: un uomo e una donna incinta arrestati in flagrante

A chiamare la Polizia un residente che aveva visto degli estranei entrare nel palazzo e, quando le volanti sono arrivate, hanno bloccato e ammanettato una coppia in pieno giorno.

E' accaduto nel pomeriggio di ieri, domenica 7 maggio, nel quartiere Navile, tra i rioni Croce Coperta e Arcoveggio, dove la Polizia ha ammanettato un uomo di 48 anni e una donna di 32, italiani sinti, entrambi con numerosi precedenti specifici e residenti in un campo.

I due sono entrati in due appartamenti, mentre i proprietari erano fuori, e hanno arraffato alcuni cellulari, ma sono stati scoperti e ammanettati dopo aver tentato di fuggire colpendo un poliziotto.

Gli agenti hanno individuato anche l'auto con la quale la coppia era arrivata sul posto e nel bagagliaio hanno rinvenuto diversi attrezzi da scasso. Entrambi sono stati arrestati per furto e resistenza a pubblico ufficiale e processati per direttissima. La donna, incinta di 8 mesi, è stata presa in carico e collocata in altra struttura.