Finti massaggi e finta dottoressa, poi le ladre entrano in casa: bottino da un migliaio di euro

Una donna di 45 anni è stata condotta in carcere per l'esecuzione di un ordine del tribunale, in seguito a una sentenza di condanna per fatti risalenti a più di due anni prima, dove insieme ad altre due persone la donna ha dovuto rispondere dell'accusa di furti in abitazione.

I fatti risalgono al maggio 2020 in un paesino della provincia di Mantova, dove la donna insieme ad altri due complici -tutti originari del bolognese- ha circuìto e poi derubato una signora di circa 70 anni, dopo averla approcciata sotto casa a bordo di un'auto. Secondo quanto poi emerso, sarebbe stata la stessa 45enne a millantare di essere il sostituto del medico di base del paese e approcciare la signora, per poi iniziare a farle un massaggio in strada mentre una complice scendeva da un'auto e si intrufolava in casa. La vittima infatti era stata incalzata ad andare a prendere carta e penna per segnarsi il nuovo numero di questa sedicente dottoressa.

Questo arguto espediente è purtroppo bastato alla signora perché fosse derubata di vari gioielli compresa la collana che portava il collo, in tutto un bottino puoi quantificato in circa 1.500 €. Nei giorni immediatamente successivi ai fatti sono scattate le indagini che hanno poi portato all'identificazione della quarantacinquenne e delle complici. Dopo l'emissione della sentenza l'esecuzione dell'ordine di carcerazione: la donna dovrà scontare due anni di detenzione.