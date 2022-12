Ladri in casa a Natale: "Finestre rotte, camera a soqquadro, oro sparito: tutto in pochi minuti"

Solo pochi giorni fa la Mobile di Modena ne ha arrestato una batteria, ma che all'opera vi sia più di un gruppo è quasi una certezza. Con le vacanze di Natale già partite si rianima il fenomeno predatorio dei furti in appartamento, compiuti spesso da ladri semiprofessionisti che organizzano i colpi in serie e con metodo quasi scientifico.

A Bologna, proprio l'antivigilia di Natale, in zona Murri, è bastata mezz'ora ai ladri per ripulire un'abitazione. Un furto da migliaia e migliaia di euro, nell'abitazione di un noto professionista.

"Ero nell'abitazione di sopra -spiega il ragazzo a Bolognatoday- quando dall'altro appartamento di proprietà di famiglia, al piano di sotto, sono arrivati dei rumori. Mia madre e la mia ragazza erano uscite, io ero il solo in casa". Le due abitazione sono comunicanti, ma il residente ha pensato che fossero i vicini ad effettuare dei lavori. "Invece erano i ladri -sospira sconsolato- me ne sono accorto quando mia suocera ha cominciato a gridare. Ero a due porte di distanza da solo, se solo ci ripenso mi vengono i brividi". I ladri -questa la ricostruzione ex post- avrebbero scalato per ben due piani, utilizzando prima uno scooter e poi un terrazzino, per arrivare al terzo dell'abitazione in questione. Di qui sarebbero entrati da una finestra e uscitti da un'altra porta.

"La cosa più insopportabile è che ti senti violato nel tuo nido -convlude il residente- e non ci si può fare niente. In questi giorni in zona è un continuo poi, nella chat di quartiere ogni giorno se ne sente una".

Cassaforte smurata, gioielli spariti: "Tutto in mezz'ora"

Il bilancio dell'effrazione è stato pesante. "Hanno smurato la cassaforte e portato via tutti i gioielli, che tra l'altro la mia compagna aveva da poco ritirato dalla banca, per indossarli durante le Feste". Un danno sommato a quelli provocati alla porta e alla finestra utilizzati per violare il domicilio che arrivano alla decina di migliaia di euro.

Meritevole di attenzione è stato il timing dell'effrazione. "Mia suocera è uscita a portare giù il cane. Quando è risalita tutto era già a soqquadro" sospira il professionista.

Questo furto appena consumato fa il paio con altre violazioni che da diverso tempo imperversano in provoncia. Oltre a Bologna tra le zone a essere prese di mira, nell'ultimo mese sicuramente è stato il comune di Granarolo, con una ondata di furti tra metà novembre e inizio dicembre che hanno agitato i gruppi Whatsapp dei residenti locali. Colpi fotocopia, alla stessa ora e con modalità molto simili, il che fa pensare a una vera e propria scienza dietro il modus operandi delle bande che si dedicano a questo tipo di reati.

La testimonianza: "Appena usciti e rientrati: il disastro in due ore"

"Eravamo appena tornate da una commissione - racconta a Bolognatoday la diretta interessata vittima del furto, residente in paese- con mia madre. Appena tornate ho salito le scale e mi sono accorta che qualcosa non andava: c'erano dei mobili spostati. E poi, a un certo punto, ho sentito dei rumori provenire da una camera e da una finestra".

Più tardi, l'amara scoperta. La casa della donna è stata preda dei ladri. "Hanno tagliato le inferriate e poi hanno divelto la finestra, che è molto spessa. Ci avranno messo molto, quasi più tempo per forzare l'infisso che per cercare dentro casa" dettaglia la vittima dell’effrazione.

Il bottino, si saprà solo in un secondo momento, ammonta a diversi monili in oro trafugati, del valore di alcune migliaia di euro. "Hanno spostato tutti i mobili, forse cercavano una cassaforte che però noi non abbiamo" commenta ancora la donna, che dopo ha chiamato i carabinieri. Non è il primo episodio nella zona: "Due giorni dopo -racconta ancora la donna- anche una nostra vicina è stata vittima di una effrazione".

In una strada poco lontano, una settimana prima, un analogo furto con la stessa modalità, lo stesso 'stile'.



"E' successo tutto tra le cinque e le otto" racconta un'altra vittima "il tempo di andare e riprendere mia figlia e qualcuno ha sfondato la porta blindata di casa, ha aperto tutti i cassetti e portato via solo i monili in oro" spiega la residente. Un furto estremamente silenzioso. "La porta era stata divelta sin nel telaio dell'infisso -continua la donna- non capisco come possano avere fatto senza attirare l'attenzione di nessuno. Voglio dire, per un lavoro del genere si fa molto rumore. Invece sembra che nessuno abbia sentito nulla". Stesso giorno, ma poco prima, un'altra abitazione era stata presa di mira, in modalità simili. In paese si parla di almeno sei furti in appartamento nell'ultimo mese e mezzo ma le segnalazioni, anche sui social, sarebbero almeno il doppio.

Bologna ancora tre le prime province per furti in abitazione

Certo Granarolo non è l'epicentro del fenomeno dei furti in abitazione: da San Giovanni in Persiceto e Castel Maggiore a Castel San PIetro Terme e Medicina, decine sono le segnalazioni di visite sgradite all'interno delle proprie case.

Sebbene l'ultima classifica de Il Sole 24 ore abbia incoronato Bologna come la provincia con la qualità di vita più alta di tutta Italia, alla voce giustizia e sicurezza il Capoluogo continua ad essere tra le ultime. Se nel 2021 sotto le Torri era toccato il triste podio con un secondo posto (360 denunce ogni 100mila abitanti, 3664 in totale), quest'anno le denunce sono 'scese' al 13esimo posto nazionale (321/100K ab., 3268 in totale). Comunque percentuali tra le più alte di tutto lo Stivale.

Secondo una classifica redatta da Confabitare, i furti in abitazione a Bologna sono aumentati del 32 per cento sullo stesso periodo del 2021. Sempre Confabitare parla di "un furto ogni due minuti con la media a livello nazionale di ottanta abitazioni su mille, e di ben 25 furti in casa ogni giorno in ogni grande città.

I consigli per evitare di farsi cogliere impreparati

Per evitare furti in abitazione, o almeno ridurne gli effetti, questo il decalogo di consigli elaborato da Confabitare: