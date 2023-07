L'uomo che interrompe le messe e ruba in Cattedrale

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 65enne italiano, senza fissa dimora, accusato di furto aggravato.

Nei giorni scorsi, opo una telefonata alla centrale operativa, si sono recati all’interno della Cattedrale di San Pietro, in via dell’Indipendenza, e lì hanno identificato un uomo che stava disturbando i fedeli.

Durante la ricostruzione, i Carabinieri hanno appreso che il 65enne, con precedenti di polizia contro la persona e il patrimonio e conosciuto nel quartiere per la sua cattiva abitudine di recarsi all'interno della chieda per interrompere le funzioni religiose, era stato visto appropriarsi di una tovaglia d’altare di tessuto rosso.

Sottoposto a una perquisizione personale dai Carabinieri, il 65enne è stato trovato in possesso della tovaglia, nonché di un coltello da cucina ed è stato arrestato. I Carabinieri hanno notato però che presentava una vecchia lesione sulla spalla destra e lo hanno affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore e ricoverato. Una volta ricoverato, è stato rimesso in libertà non essendo state ravvisate esigenze tali da richiedere ulteriori misure restrittive.