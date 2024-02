Dimentica il cellulare in auto, ma dentro c’è un ladro: scatta la denuncia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un uomo, straniero e regolare sul territorio, è stato denunciato per tentato furto aggravato e porto d’armi abusivo.

Il fatto risale alle 23.30 di ieri, giovedì 8 febbraio, quando un residente di via Stalingrado si accorge di aver lasciato il cellulare nella propria auto. Così scende di casa, ma subito si accorge di qualcosa che non va: uno dei finestrini della sua macchina è rotto, e all’interno del veicolo c’è un uomo che rovista tra le sue cose. Il proprietario dell’auto così si nasconde e contatta immediatamente il 113: gli agenti arrivano prontamente sul posto e braccano il ladro. Con sé, il malvivente aveva, oltre al cellulare della vittima, anche un martelletto frangi vetro e due coltelli. L’uomo, identificato, è risultato regolare sul territorio ma gravato di molti precedenti. Il ladro è stato denunciato per furto aggravato e porto d’armi abusivo.