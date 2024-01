Due rapine in centro storico: uno dei ladri è minorenne

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nella tarda serata di sabato 27 gennaio si sono verificate due rapine in centro a Bologna. La prima in via Indipendenza, la seconda in via San Vitale: in entrambi i casi, distinti tra loro, il bottino è stato il cellulare delle vittime, due ragazzi. Uno dei due, però è stato più fortunato dell’altro. Grazie all’intervento di una volante, e grazie al riconoscimento da parte della vittima, uno dei due ladri – un cittadino straniero e minorenne – è stato rintracciato. Ancora in possesso del cellulare, il ragazzo è stato costretto a restituire la refurtiva alla vittima del furto.