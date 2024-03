Ruba il cellulare al tassista e gli chiede 200 euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Questa notte la Polizia ha arrestato per furto aggravato, estorsione e indebito utilizzo di carta di credito un pregiudicato italiano.

Alle 2 circa, ha preso un taxi chiedendo di essere portato in via Belle Arti: Arrivato a destinazione, all'atto del pagamento, la carta utilizzata non ha funzionato, così il tassista, vista la cifra modesta lo ha fatto scendere comunque. Quando è ripartito però si è accorto che nell'auto non c'era più il cellulare.

E' quindi tornato indietro e ha chiamato il 113. Nel frattempo ha rintracciato il "cliente" che, per restituire il telefono, gli ha chiesto in cambio la somma 200 euro.

Ma la volante era già nei pressi, così gli agenti lo hanno fermato e arrestato. Ha anche rimediato una denuncia per porto oggetti atti a offendere perché trovato in possesso di un cutter e un coltello. La carta utilizzata per il pagamento è risultata rubata.