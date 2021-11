Imola, furto al centro sociale: trovato con alcolici e contanti

L'altro giorno i carabinieri di Imola hanno denunciato un 20enne per ricettazione. I militari hanno avviato infatti le indagini per risalire all'identità di chi, nella notte tra il 4 e il 5 novembre scorso è entrato nel centro sociale di Fabbrica, provocando danni e ammanchi di merce, alcoolici e monete.

Il giovane in questione, pregiudicato e irregolare, è stato bloccato dalla pattuglia mentre era a bordo di uno scooter rubato. Vistosi scoperto, il delinquente ha abbandonato il motorino fuggendo, per essere poi intercettato dai carabinieri del Radiomobile imolese, che l’hanno fermato e perquisito. A bordo del ciclomotore sono state rinvenute proprio le 15 bottiglie di alcolici e superalcolici trafugate dal centro Sociale di Fabbrica, oltre a 107 € in monete (riconducibili al fondo cassa del centro sociale).

i Carabinieri sono quindi andati a perquisire anche l’abitazione del tunisino, rinvenendo e sequestrando ben 5 telefoni cellulari, uno dei quali risultato oggetto di furto compiuto su un’autovettura lo scorso 31 ottobre in via Maghinardo a Imola. Sono in corso le indagini per risalire ai proprietari dei restanti 4 telefonini e per individuare altri possibili complici del giovane.